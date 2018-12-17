"Batistuta zittiva i tifosi del Barcellona al Camp Nou. Simeone la Fiesole. Quel gesto..."

Questo è quello che scrive Sandro Picchi sul Corriere fiorentino questa mattina riguardo il brutto gesto di Simeone:"C'è dito e dito. In un tempo un po’ lontano, Batistuta zittì il pubblico del Camp N...

Questo è quello che scrive Sandro Picchi sul Corriere fiorentino questa mattina riguardo il brutto gesto di Simeone:

"C'è dito e dito. In un tempo un po’ lontano, Batistuta zittì il pubblico del Camp Nou dopo un gran gol al Barcellona con lo stesso gesto che Simeone ha rivolto ai tifosi viola dopo la sua rete — bella rete, se è per questo— all’Empoli. Lasciando da parte l’improponibile paragone tra i due avvenimenti e soprattutto la diversa destinazione del gesto (Simeone lo ha rivolto ai suoi tifosi, anche se poi ha chiesto scusa) rimane il disappunto per un episodio evitabile che, senza abbondare nel moralismo, macchia la buona partita di Simeone, irrobustita dal gol e dall’assist per Mirallas. In due parole, anzi in quattro: se lo poteva risparmiare"