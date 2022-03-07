Batistuta: "Un Franchi da un'altra parte? Impossibile. Europa già quest'anno? Difficile"

Il Franchi aveva bisogno di un restyling

"Il Franchi è stata casa mia per dieci anni - ha detto Gabriel Omar Batistuta a Sky Sport -. Sono stato più tempo negli spogliatoi del Franchi che a casa. Non mi sarebbe piaciuto se la Fiorentina fosse andata altrove. Questa soluzione mi è sembrata la più giusta e io potrò continuare a dire che ho segnato in questo stadio. Il legame con Firenze è incredibile. Quando ho deciso di restare per quasi tutta la carriera non mi son sbagliato e ora vengo ripagato".

"Bisogna andare avanti e stare in linea con i tempi. Il Franchi aveva bisogno di una "pulitina di faccia". Penso che sia la soluzione giusta. La sua casa è quella. Un Franchi da un'altra parte non si sarebbe potuto vedere. La Fiorentina è sempre stata una bella squadra che ha fatto fatica per andare nelle coppe. Ultimamente ha ripreso ad avere un'identità di gioco ma penso che quest'anno sarà un po' difficile per come sta andando il campionato e per le squadre davanti. Le ambizioni sono quelle, non sempre si è lavorato in accordo con le ambizioni. I risultati non arrivano sempre subito, ma bisogna insistere".

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