Batistuta torna alla Fiorentina? Commisso evita la risposta: “Preferisco non parlarne”

Nei giorni scorsi Gabriel Omar Batistuta aveva lanciato la sua candidatura per un ruolo in società, ribadendo questa mattina che il suo ritorno in vuola sarebbe un vero e proprio sogno. Intercettato sugli spalti della partita tra le squadre femminili di Fiorentina e Sassuolo, il presidente Rocco Commisso ha commentato le parole della bandiera Viola: “Batistuta è un grande campione e ha fatto molto bene qui a Firenze. Preferisco non parlarne però”.

