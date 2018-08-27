Labaro Viola

Batistuta su Twitter: “Non sarà sempre possibile vincere con una simile forza. Congratulazioni Fiorentina”

Questo il tweet celebrativo di Gabriel Omar Batistuta nel day after, Fiorentina-Chievo: “Non sarà sempre possibile vincere con una simile forza. Congratulazioni Fiorentina. Approfitta della vittoria p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2018 19:12
Batistuta su Twitter: “Non sarà sempre possibile vincere con una simile forza. Congratulazioni Fiorentina” -
News
Fiorentina
Primo Piano
Batistuta
Condividi

Questo il tweet celebrativo di Gabriel Omar Batistuta nel day after, Fiorentina-Chievo: “Non sarà sempre possibile vincere con una simile forza. Congratulazioni Fiorentina. Approfitta della vittoria per proseguire su questa strada".

Batistuta su Twitter: “Non sarà sempre possibile vincere con una simile forza. Congratulazioni Fiorentina”

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok