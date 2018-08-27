Batistuta su Twitter: “Non sarà sempre possibile vincere con una simile forza. Congratulazioni Fiorentina”
Questo il tweet celebrativo di Gabriel Omar Batistuta nel day after, Fiorentina-Chievo: “Non sarà sempre possibile vincere con una simile forza. Congratulazioni Fiorentina. Approfitta della vittoria p...
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2018 19:12
Questo il tweet celebrativo di Gabriel Omar Batistuta nel day after, Fiorentina-Chievo: “Non sarà sempre possibile vincere con una simile forza. Congratulazioni Fiorentina. Approfitta della vittoria per proseguire su questa strada".