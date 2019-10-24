Batistuta su Chiesa: "Tocca a lui scegliere se scrivere la storia della Fiorentina oppure accettare altre offerte"

Intervistato dal Corriere dello Sport Gabriel Batistuta ha parlato anche di Chiesa, queste le sue parole:Chiesa può ereditare la storia di Batistuta?«I tifosi rivedono in Federico un altro me e ci può...

Intervistato dal Corriere dello Sport Gabriel Batistuta ha parlato anche di Chiesa, queste le sue parole:

Chiesa può ereditare la storia di Batistuta?

«I tifosi rivedono in Federico un altro me e ci può stare il paragone per la sua importanza in questa squadra. Può andare via quando vuole, ha tante richieste. Oppure restare 10 anni e scrivere la storia della Fiorentina. Dipende da lui»