Batistuta su Chiesa: "Tocca a lui scegliere se scrivere la storia della Fiorentina oppure accettare altre offerte"
Intervistato dal Corriere dello Sport Gabriel Batistuta ha parlato anche di Chiesa, queste le sue parole:Chiesa può ereditare la storia di Batistuta?«I tifosi rivedono in Federico un altro me e ci può...
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2019 14:40
Intervistato dal Corriere dello Sport Gabriel Batistuta ha parlato anche di Chiesa, queste le sue parole:
Chiesa può ereditare la storia di Batistuta?
«I tifosi rivedono in Federico un altro me e ci può stare il paragone per la sua importanza in questa squadra. Può andare via quando vuole, ha tante richieste. Oppure restare 10 anni e scrivere la storia della Fiorentina. Dipende da lui»