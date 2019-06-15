Batistuta: "Qualora dovessero chiamarmi, vorrei essere utile. Il cambio di proprietà ha portato la giusta passione"

A Sky Sport l'ex bomber della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta ha parlato della telefonata con il neo presidente Rocco Commisso. Le sue parole: "Si, ci siamo salutati e ci ho parlato. Per il momento...

A Sky Sport l'ex bomber della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta ha parlato della telefonata con il neo presidente Rocco Commisso. Le sue parole: "Si, ci siamo salutati e ci ho parlato. Per il momento è finito tutto lì, poi dipenderà da cosa vogliono che io faccia. Vivo in Argentina, quindi dovrei spostarmi. Aspetto poi vedrò cosa fare. Qualora dovessero chiamarmi, vorrei essere utile. Altrimenti possiamo restare così come siamo". Ha inoltre aggiunto: "Il cambio di proprietà ha portato la giusta passione alla piazza, Commisso penso sia uno che vuole fare veramente qualcosa per la Fiorentina. I tifosi lo hanno accettato adesso sta a lui".

GianlucaDiMarzio.com