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Batistuta: "La scelta migliore della mia carriera è stata restare 10 anni alla Fiorentina. Toldo il top"

Tolto è il portiere più forte che abbia mai incontrato. Il miglior attaccante? Ronaldo" così Gabriel Batistuta alla FIFA

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2017 00:03
Batistuta: "La scelta migliore della mia carriera è stata restare 10 anni alla Fiorentina. Toldo il top" - FIRENZE, ITALIA 06 OTTOBRE 2014 - 3 EDIZIONE HALL OF FAME VIOLA, IDEATA E ORGANIZZATA DA MUSEO FIORENTINA E A.C.F. FIORENTINA. - NELLA FOTO: GABRIEL OMAR BATISTUTA. - FIRENZE, SPORT, CALCIO, 3 EDIZIONE HALL OF FAME VIOLA, MUSEO FIORENTINA, A.C.F. FIO
FIRENZE, ITALIA 06 OTTOBRE 2014 - 3 EDIZIONE HALL OF FAME VIOLA, IDEATA E ORGANIZZATA DA MUSEO FIORENTINA E A.C.F. FIORENTINA. - NELLA FOTO: GABRIEL OMAR BATISTUTA. - FIRENZE, SPORT, CALCIO, 3 EDIZIONE HALL OF FAME VIOLA, MUSEO FIORENTINA, A.C.F. FIO
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Gabriel Omar Batistuta ha parlato al canale YouTube della FIFA, soffermandosi su alcune curiosità riguardanti la sua carriera: "Il miglior gol della mia carriera? Non saprei sceglierne uno. Il miglior portiere che ho affrontato? Toldo. La miglior decisione presa in carriera? Restare alla Fiorentina per 10 anni. Il miglior attaccante? Ronaldo, il Fenomeno".

 

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