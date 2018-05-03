Batistuta: "A Firenze ho raccontato a Simeone la mia esperienza con la maglia viola"
Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter, ha parlato a Radio Rivadavia - emittente radiofonica di Buenos Aires - spiegando il contenuto della conversazione avvenuta a Firenze...
A cura di Redazione Labaroviola
04 maggio 2018 00:29
Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter, ha parlato a Radio Rivadavia - emittente radiofonica di Buenos Aires - spiegando il contenuto della conversazione avvenuta a Firenze tra lui e Giovanni Simeone, centravanti argentino della Viola: "Sono stato a Firenze e ci ho parlato, ma gli ho semplicemente raccontato la mia esperienza in maglia viola", ha concluso il Re Leone.
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