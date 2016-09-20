Gabriel Batistuta cittadino onorario di Firenze. La bandiera della Fiorentina è ufficialmente storia

Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella in un tweet e approvato nel consiglio comunale

Nove, indimenticabili anni da Re...Leone, capace di far innamorare una città intera e scrivere pagine storiche del club viola. Gabriel Omar Batistuta è, è stato e resterà uno dei grandi simboli della Fiorentina e di Firenze stessa, pronta a dedicargli un eterno tributo per i fantastici momenti vissuti insieme. Il sindaco Dario Nardella, infatti, attraverso il proprio account Twitter, ha annunciato di aver approvato in giunta la proposta di attribuire la cittadinanza onoraria all'attaccante argentino: un riconoscimento tanto speciale quanto importante, per legare ulteriormente Batistuta alla città che forse, nel mondo, l'ha amato di più. Ecco il tweet del sindaco di Firenze:

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