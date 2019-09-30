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Batistuta è a Firenze, riabilitazione in città dopo l'operazione. Altro contatto con Barone?

Gabriel Omar Batistuta, storica bandiera della Fiorentina, dopo molti anni ha deciso di operarsi alla caviglia, che tanto gli ha dato problemi nel corso della sua carriera. Dopo l'intervento a Roma ne...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2019 19:17
Batistuta è a Firenze, riabilitazione in città dopo l'operazione. Altro contatto con Barone? -
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Gabriel Omar Batistuta, storica bandiera della Fiorentina, dopo molti anni ha deciso di operarsi alla caviglia, che tanto gli ha dato problemi nel corso della sua carriera. Dopo l'intervento a Roma negli scorsi giorni, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il bomber di Reconquista ha scelto la sua Firenze per passare i giorni della riabilitazione e della fisioterapia. Batistuta ha in programma di stare più di due settimane nel capoluogo toscano, e chi sa che non riallacci i contatti con la nuova proprietà viola, magari per un posto in Fiorentina.

Calciomercato.com

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