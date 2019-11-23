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Batistuta critica il VAR di Atalanta-Juve: "Il suo utilizzo in questa maniera è ridicolo"

L'ex bomber viola Gabriel Omar Batistuta, attraverso i suoi social network, critica pesantemente il Var relativo al match (terminato poco fa), che ha visto la Juventus espugnare Bergamo. Queste le par...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 novembre 2019 19:27
Batistuta critica il VAR di Atalanta-Juve: "Il suo utilizzo in questa maniera è ridicolo" -
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L'ex bomber viola Gabriel Omar Batistuta, attraverso i suoi social network, critica pesantemente il Var relativo al match (terminato poco fa), che ha visto la Juventus espugnare Bergamo. Queste le parole dell'argentino:

"Guardo Atalanta-Juventus. L'utilizzo del VAR in questa maniera mi pare ridicolo. C’è ancora molta discrezione da parte dell’arbitro. Ci sono ancora tante cose da migliorare".

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