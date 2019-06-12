Batistuta: "Credo che stia per iniziare una bellissima avventura. Sapete quello che rappresenta per me la viola"

Queste le parole di Batistuta a Lady Radio, per l'ex bomber viola si parla di un ritorno alla Fiorentina: "Se davvero la Fiorentina pensasse a me sarei lusingato e molto felice. Sapete quello che rapp...

Queste le parole di Batistuta a Lady Radio, per l'ex bomber viola si parla di un ritorno alla Fiorentina: "Se davvero la Fiorentina pensasse a me sarei lusingato e molto felice. Sapete quello che rappresentano per me Firenze e la maglia viola. In questi giorni ho visto un entusiasmo straordinario per l’arrivo del presidente Rocco Commisso. Credo che stia per iniziare una bellissima avventura per la nuova società viola”.