Bati: "Contro il Torino viola sfortunata, bisogna provare a vincere in ogni competizione"

Gabriel Omar Batistuta è intervenuto al termine della Partita Mundial, che lo ha visto autore di una tripletta: "E' stata una serata speciale come sempre, sono felice, molto contento anche perché la g...

Gabriel Omar Batistuta è intervenuto al termine della Partita Mundial, che lo ha visto autore di una tripletta: "E' stata una serata speciale come sempre, sono felice, molto contento anche perché la gente ci accompagna sempre ed io sono andato fuori in campo. Firenze come una seconda casa? Sì, da oggi sono anche cittadino onorario. Mancano i gol a questa Fiorentina? Ieri contro il Toro hanno avuto un paio di occasioni, sono stati sfortunati, il campionato è lungo, devono avere fiducia. Spero che la Fiorentina vinca qualcosa, ma è difficile, il calcio è duro, bisogna giocare, bisogna provarci in ogni competizione, la Fiorentina ci prova ma purtroppo ci sono anche gli avversari".