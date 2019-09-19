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Basile su Chiesa: "Mi aspetto un cambio di passo in fase realizzativa. Non so se arriverà il rinnovo"

Il giornalista Massimo Basile è stato intervistato a Radio Bruno per commentare la prossima partita contro l'Atalanta: "Meglio che la Fiorentina abbia incontrato all'inizio tutte le squadre più diffic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2019 21:53
Basile su Chiesa: "Mi aspetto un cambio di passo in fase realizzativa. Non so se arriverà il rinnovo" -
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Il giornalista Massimo Basile è stato intervistato a Radio Bruno per commentare la prossima partita contro l'Atalanta: "Meglio che la Fiorentina abbia incontrato all'inizio tutte le squadre più difficili. Mi è piaciuta più la viola con la Juventus e contro il Napoli. Su Chiesa mi aspetto un cambio di passo in fase realizzativa. La società vuole lasciarlo tranquillo e lo stesso vuole anche il padre. Mi aspetto della novità a dicembre e gennaio, però non so se arriverà il rinnovo".

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