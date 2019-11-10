Basile: "Occhi bassi fin dall’inizio della partita, nessuno che carichi la squadra. Le parole di Pradè..."

Il giornalista Massimo Basile ha commentato la sconfitta della Fiorentina con il Cagliari su Twitter: "La squadra pare aver mollato Montella, il linguaggio del corpo dei calciatori è evidente perchè v...

Il giornalista Massimo Basile ha commentato la sconfitta della Fiorentina con il Cagliari su Twitter: "La squadra pare aver mollato Montella, il linguaggio del corpo dei calciatori è evidente perchè vedo mancanze sia mentali che di idee. Occhi bassi fin dall’inizio della partita, nessuno che carichi la squadra, tanti no detti con la testa dopo uno sbaglio di un compagno. La gara è la somma del lavoro della settimana qualcosa non funziona, da un mese la squadra sbaglia gli approcci alle partite. Le parole di Pradè, che parla di assenza mentale e di errori tattici, sanno di sfiducia nei confronti del tecnico Vincenzo Montella".