Basile: "L'idea è sempre stata la Mercafir per il nuovo stadio ma erano delusi dalla burocrazia della politica"
Massimo Basile il giornalista del Corriere dello Sport ha parlato del nuovo stadio della Fiorentina e di Rocco Commisso: "È tramontata l'idea di un restyling dello stadio Franchi, l'idea è sempre stat...
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2019 20:17
Massimo Basile il giornalista del Corriere dello Sport ha parlato del nuovo stadio della Fiorentina e di Rocco Commisso: "È tramontata l'idea di un restyling dello stadio Franchi, l'idea è sempre stata la Mercafir per il nuovo stadio ma erano delusi dalla burocrazia della politica. Campi ha svolto un ruolo importante con l'amministrazione fiorentina. E parlando con Commisso ho capito che lui aveva davvero pensato a Campo Bisenzio".
Fonte: Radio Bruno