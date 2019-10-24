Basile: "L'idea è sempre stata la Mercafir per il nuovo stadio ma erano delusi dalla burocrazia della politica"

Massimo Basile il giornalista del Corriere dello Sport ha parlato del nuovo stadio della Fiorentina e di Rocco Commisso: "È tramontata l'idea di un restyling dello stadio Franchi, l'idea è sempre stat...

Massimo Basile il giornalista del Corriere dello Sport ha parlato del nuovo stadio della Fiorentina e di Rocco Commisso: "È tramontata l'idea di un restyling dello stadio Franchi, l'idea è sempre stata la Mercafir per il nuovo stadio ma erano delusi dalla burocrazia della politica. Campi ha svolto un ruolo importante con l'amministrazione fiorentina. E parlando con Commisso ho capito che lui aveva davvero pensato a Campo Bisenzio".

Fonte: Radio Bruno