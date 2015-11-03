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Notizie Stadio Campi Bisenzio Fiorentina

Basile: "L'idea è sempre stata la Mercafir per il nuovo stadio ma erano delusi dalla burocrazia della politica"

24 ottobre 2019 20:17

IL NUOVO STADIO SI CHIAMERA' MEDIACOM ARENA. TERRENI ACQUISTATI PER 25 MILIONI. ECCO PERCHE' I DV TENTENNAVANO...

16 ottobre 2019 00:48

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