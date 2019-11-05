Basile: "La tribuna est del Bentegodi verrà chiusa per un turno quando ci sarà la Fiorentina a Verona"

Il giornalista a New York Massimo Basile su Twitter ha parlato della chiusura della tribuna est del Bentegodi di Versona: "La tribuna est del Bentegodi verrà chiusa per un turno. In quel turno ci sarà...

Il giornalista a New York Massimo Basile su Twitter ha parlato della chiusura della tribuna est del Bentegodi di Versona: "La tribuna est del Bentegodi verrà chiusa per un turno. In quel turno ci sarà Verona-Fiorentina con le tifoserie gemellate e forse anche sedute una accanto all’altra. Poi una battuta su Castrovilli: "La Fiorentina manderà ai nerazzurri un poster del ragazzo".