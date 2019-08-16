Basile: "La Fiorentina ha fatto un’offerta a Ribery. Sta aspettando una risposta. De Paul..."

A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2019 09:01
Ecco cosa ha scritto il giornalista Massimo Basile su Twitter sul mercato viola: "La Fiorentina ha fatto un’offerta a Ribery e ancora sta aspettando una risposta dal giocatore francese. Se Ribery dovesse arrivare a Firenze sarà preso comunque un altro esterno. De Paul aveva una valutazione di 35 milioni a fine giugno ma adesso è scesa".