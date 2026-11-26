Basile duro: "La proprietà tace, nessuno spiega, poi ci si chiede perchè si rischia sempre la B"
Il giornalista ha criticato la società gigliata in questo momento brutto
Dopo aver commentato a caldo la pesante sconfitta subita contro il Monza, il giornalista Massimo Basile — corrispondente da New York per La Repubblica — è tornato a esprimersi attraverso il proprio profilo Facebook sul difficile momento attraversato dalla Fiorentina, sollevando più di una perplessità sulla gestione complessiva del club.
"Silenzio ai vertici, colpe scaricate solo sui giocatori"
Nel suo intervento social, Basile ha fotografato una spaccatura evidente nell'ambiente gigliato, puntando il dito contro l'assenza di comunicazioni ufficiali da parte dei vertici societari a fronte di una pressione concentrata esclusivamente sullo spogliatoio:
"Situazione attuale a Firenze: la proprietà tace, i dirigenti non spiegano, allenatore e curva danno la colpa solo ai giocatori."
"Così si spiega perché lottiamo per la salvezza quattro anni su otto"
A chiusura della sua riflessione, il giornalista ha allargato lo sguardo al percorso storico recente della squadra, collegando le difficoltà attuali a problemi strutturali che si ripetono nel tempo:
"Poi uno si chiede perché lottiamo per la salvezza quattro anni su otto."