Basile: "Da New York belle sensazioni, il colore viola richiama subito Firenze e la Fiorentina. Il mercato.."

È intervenuto durante il Pentasport, il giornalista de La Gazzetta Massimo Basile. Ecco le sue parole direttamente da New York, dove svolge il ruolo di inviato per il quotidiano:“Commisso si è detto o...

È intervenuto durante il Pentasport, il giornalista de La Gazzetta Massimo Basile. Ecco le sue parole direttamente da New York, dove svolge il ruolo di inviato per il quotidiano:

“Commisso si è detto onorato e pieno di emozione per l'incarico di Magnifico Messere, sono convinto Firenze lo stenderà di affetto e calore. A dire il vero, non mi aspetto annunci eclaranti, in società stanno costruendo la squadra in maniera molto attenta.

Leggo molti nomi, tanti dei quali buttati là ad hoc come proposte dei vari agenti, non mi risulta siano quelli che sono davvero vicini alla Fiorentina. Secondo voi, se c’è una trattativa, il giocatore ha interesse a farlo sapere in giro?

Mandragora, per esempio, è stato proposto, non è la Fiorentina che ha richiesto Mandragora. E così tanti altri giocatori… Ricordate quanti nomi sono stati attribuiti a Corvino? Poi sono arrivati giocatori di cui non si sapeva niente.

Borja? Non mi risulta nulla, ma se Montella vuole cambiare io ce lo vedrei, è la proiezione del Mister in campo. Da qui a dire che siamo vicini… Ho incontrato Pepito Rossi a NY , mi ha detto che non ha sentito nessuno. Non sarà un’operazione amarcord, il suo ritorno mi pare impossibile. A New York un’atmosfera meravigliosa, tutti associano subito il colore viola a Firenze e alla Fiorentina”.