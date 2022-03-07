Barone: ''Viola Park? Progetto unico in un paese come l'Italia, una grande prova di coraggio''

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone rivela ulteriori dettagli su nuovo centro sportivo della società di Commisso.

Intervenuto durante la cerimonia di presentazione del progetto vincitore per la riqualificazione del nuovo Franchi, Joe Barone ha delucidato la platea riguardo un altro importantissimo progetto per la Fiorentina: il Viola Park. Queste le sue parole:

''Prima di tutto intendo ringraziare la famiglia Commisso per aver creduto nella potenzialità di investire nel calcio italiano, abbiamo trovato a Bagno a Ripoli un posto ideale per creare una vera e propria nuova casa della Fiorentina, un centro sportivo che permetterà di crescere sia come prima squadra maschile che femminile, con i rispettivi settori giovanili. E' un progetto che, soprattutto in Italia, e in un momento di crisi per colpa della pandemia e della guerra, è assolutamente unico.''

REPUBBLICA SCRIVE: ''FIORENTINA SENZA ALI E' UN PO' SMARRITA, PER L'EUROPA LA STRADA SI FA DURA''

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