Barone tuona: “Cori vergognosi contro Commisso, siamo disgustati. Intervenga anche il Governo”

Tra primo e secondo tempo di Atalanta-Fiorentina, il direttore generale viola, Joe Barone ha denunciato i cori discriminazione territoriale lanciati da parte di una parte dei tifosi nerazzurri nei confronti del presidente viola Rocco Commisso, con riferimento alle sue origini meridionali: ”Oggi abbiamo assistito ad un episodio vergognoso, non da parte di un singolo individuato ma di tutta una curva. Non solo deve intervenire la Lega ma anche il CONI e il Governo. Noi abbiamo combattuto il razzismo in America e oggi qui in Italia subiamo una situazione inaccettabile – si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale viola -. Siamo disgustati e ci aspettiamo delle misure severe. L’attenzione deve essere a livello mondiale, non si può più far finta di nulla”.