Italiano: “Troppo uscire sconfitti, partita da squadra vera. Sono fiducioso, ora mi aspetto punti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Vincenzo Italiano ha analizzato la sconfitta della Fiorentina per 1-0 contro l’Atalanta: “Questa è una partita dove è troppo uscire sconfitti, abbiamo reagito bene però la Fiorentina ha fatto una partita da squadra vera. Questo tour de force comincia con una prestazione ottima, venire a Bergamo e fare questa prestazione non è facile ma ci manca il guizzo negli ultimi metri”.

FATICA NEL SEGNARE “Continuiamo ad avere tanti presupposti per far gol, purtroppo ci vuole quella qualità che non ci permette di segnare. Dobbiamo trovare quell’aspetto mentale per farci fare il salto. C’erano tutti gli attaccanti in campo negli ultimi quindici minuti cercando di pareggiare, sono fiducioso perché ho visto la squadra diversa”.

PROVA CENTROCAMPO “Si poteva fare di più nel mezzo? Abbiamo provato in tutti i modi, è una costante in questo momento e non ci permette di ottenere risultati diversi. Mi è piaciuto lo spirito”.

ASPETTATIVE “Punti, risultati, quello che abbiamo cercato di fare oggi provando a vincere ogni partita senza speculare”.