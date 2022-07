Barone si trasforma in ultras con i piccoli tifosi viola: “Chi non salta è juventino”

Iniziativa stupenda da parte della Fiorentina. Questo pomeriggio è andata in scena una conferenza inedita, on protagonisti i piccoli tifosi viola. Tante le curiosità sollevate nei confronti del direttore generale, Joe Barone, accompagnato dai portieri Pierluigi Gollini e Pietro Terracciano. Durante la conferenza è stata nominata la Juventus, rivale storica dei viola. Il direttore, sentendo il nome dei bianconeri, si è trasformato in ultras facendo saltare i presenti sulle note del coro: “Chi non salta è juventino”

Dall’Inghilterra: Fiorentina su Lo Celso. Offerto prestito di riscatto fissato a 17 milioni