Barone ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano: la situazione è gravissima

Joe Barone ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono critiche, situazione gravissima

Momento difficile in casa Fiorentina. Il direttore generale Joe Barone è stato trasportato d'urgenza al San Raffaele di Milano dopo aver accusato un infarto. Le condizioni del dirigente viola sono critiche ed è ricoverato in terapia intensiva. La situazione è gravissima. I giocatori e i dirigenti della Fiorentina presenti, così come la delegazione della Serie A, con Luigi Butti e Andrea De Siervo. La moglie e il figlio Giuseppe sono già in Italia, si dirigono verso Milano. In arrivo anche gli altri figli dagli Stati Uniti.

DELEGAZIONE DELLA LEGA SERIE A PRESENTE AL SAN RAFFAELE PER BARONE. ARRIVATI DE SIERVO E BUTTI

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