Barone: "Ribery non è un'operazione di marketing". Con lui in campo numeri viola da Champions

A Firenze sono tutti pazzi Montella compreso di Franck Ribery. Queste le parole rilasciate su di lui da Joe Barone, braccio destro di Commisso a La Gazzetta dello Sport: "C'era chi pensava che l'acqui...

A Firenze sono tutti pazzi Montella compreso di Franck Ribery. Queste le parole rilasciate su di lui da Joe Barone, braccio destro di Commisso a La Gazzetta dello Sport: "C'era chi pensava che l'acquisto del francese fosse solo un'operazione di marketing mentre noi sapevamo di ingaggiare un campione affamato. È un grande calciatore ed un grande uomo". Con lui in campo la Fiorentina ha realizzato 5 goal subendone 0 e sarebbe quindi in zona Champions con 11 punti. Il campione francese è secondo per numero di dribbling in Serie A solo dietro al suo compagno di squadra Castrovilli.