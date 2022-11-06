Barone: "Oggi per la continuità. Brutta esperienza a Marassi, persi punti importanti per l'Europa"
Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha commentato così il momento dei viola ai microfoni di Dazn: "Bisogna dare continuità, qui a Genova abbiamo avuto una brutta esperienza anno scorso p...
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2022 15:00
Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha commentato così il momento dei viola ai microfoni di Dazn: "Bisogna dare continuità, qui a Genova abbiamo avuto una brutta esperienza anno scorso perdendo punti importanti per l'Europa, oggi serve fare punti ed avere fame perché la classifica si sta allungando".
SAPONARA: “PERSI TROPPI PUNTI. VINCERE OGGI PER TORNARE A LOTTARE PER LE POSIZIONI CHE CI COMPETONO”
https://www.labaroviola.com/saponara-persi-troppi-punti-vincere-oggi-per-tornare-a-lottare-per-le-posizioni-che-competono/191477/