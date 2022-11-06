Barone: "Oggi per la continuità. Brutta esperienza a Marassi, persi punti importanti per l'Europa"

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha commentato così il momento dei viola ai microfoni di Dazn: "Bisogna dare continuità, qui a Genova abbiamo avuto una brutta esperienza anno scorso p...

A cura di Redazione Labaroviola 06 novembre 2022 15:00

Firenze, stadio A.Franchi, 21.09.2021, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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