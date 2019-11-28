Barone: "Oggi abbiamo realizzato un sogno. Dobbiamo essere tutti nella stessa casa, siamo una famiglia"

Queste le parole di Joe Barone: "Oggi è una giornata storica per la Fiorentina. Avere un centro sportivo totale composto da Prima squadra, settore giovanile e settore femminile sarà uno dei primi. È u...

Queste le parole di Joe Barone: "Oggi è una giornata storica per la Fiorentina. Avere un centro sportivo totale composto da Prima squadra, settore giovanile e settore femminile sarà uno dei primi. È un investimento diretto alla realizzazione di un sogno in tempi record. Ci abbiamo lavorato ogni giorno e sono orgoglioso di far parte di questo team. Dal 2 novembre ad oggi è già cambiato molto. La visione è quella di essere una famiglia, quindi tutti dobbiamo essere nella stessa casa dai dipendenti alla parte calcistica. Tante volte ci sono degli scambi di calciatori, importante essere tutti nello stesso luogo. Un ringraziamento particolare va a tutta la mia famiglia, mia moglie e i miei quattro figli che mi hanno dato la possibilità di lavorare qui, di essere alla Fiorentina. È un giorno molto importante oggi, un sogno per la tifoseria e tutta la città felice che ci sia anche mia moglie".