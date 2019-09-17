Barone: "Nei prossimi giorni arriverà il rinnovo di Castrovilli. Lasciate in pace Chiesa, ha un contratto con noi"

In conferenza stampa ha parlato anche Joe Barone, queste le parole del braccio destro di Commisso:"Rinnovo di contratto per Chiesa? Il discorso e’ chiuso perche’ stiamo giocando il campionato, il gioc...

In conferenza stampa ha parlato anche Joe Barone, queste le parole del braccio destro di Commisso:

"Rinnovo di contratto per Chiesa? Il discorso e’ chiuso perche’ stiamo giocando il campionato, il giocatore ha un contratto e non capisco perche’ esca sempre fuori questa cosa su Federico. Lasciamolo stare in pace, sta facendo un ottimo inizio di campionato e lui si deve concentrare sulla Fiorentina

Il rinnovo di Castrovilli? Siamo arrivati ad un buonissimo punto, ci siamo incontrati con il suo procuratore e credo che nei prossimi giorni avremmo firmato il suo rinnovo di contratto"