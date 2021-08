Il direttore della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato sul sito ufficiale della Fiorentina del rinnovo del difensore serbo, Nikola Milenkovic.

Queste le sue dichiarazioni: “Giornata molto importante, voglio ringraziare il presidente Commisso che ci fa lavorare in maniera tranquilla e ci permette di tenere qui un calciatore forte come Milenkovic. Un ragazzo giovane, internazionale che ha esperienza nel campionato italiano, significa molto per tutti noi. Inoltre con il gioco che propone Italiano è una cosa in più per lui con una difesa alta. Negli ultimi due anni abbiamo avuto un cammino di sofferenza però Nikola è stato sempre unito al gruppo, ha dato il massimo e questo ci ha fatto molto piacere. Non ha mai chiesto di andare via da Firenze e abbiamo sempre continuato a parlargli del rinnovo”.