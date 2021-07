Barone: “Italiano alla Fiorentina è una scelta che parte da molto lontano. Lui ha dei valori”

Le dichiarazioni di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, durante la presentazione di Vincenzo Italiano a Piazzale Michelangelo. Ecco le sue parole:

“A nome della famiglia Commisso vi ringrazio per essere presenti in questa giornata speciale. Essere in questo luogo che rappresenta Firenze e la tifoseria Viola è molto molto importante. In questa giornata posso presentare Vincenzo Italiano.

È una scelta che parte da molto lontano. Ho parlato di calcio con Vincenzo molti anni fa, già ai tempi del Trapani. Ricordo Catania-Trapani del 2018. In lui abbiamo cercato e trovato due cose fondamentali: uomo e allenatore. Uomo che abbia la massima trasparenza e libertà. Allenatore perchè da tempo ci siamo tovati a valutare, tra di noi. il suo modo di vedere e mettere in pratica il calcio. Gioco basato sui ritmi, facilità di andare a concludere e la crescita dei giovani. Riesce a dare un grande valore ad ogni componente della rosa, senza dimenticare nessuno. Abbiamo individuato in Vincenzo la persona giusta per far crescere la Fiorentina e far divertire la tifoseria Viola.

Parlare con Vincenzo trasmette energia e positività. Non vediamo l’ora di tornare in campo con la tifoseria Viola al nostro fianco: ci mancano e non ne vogliamo più fare a meno.

Ringraziamo i tifosi che hanno accolto Vincenzo con grande passione e affetto come solo noi della Fiorentina siamo in grado di fare.

Lasciatemi dire una cosa su Firenze e la Fiorentina. In questa situazione mondiale, ci sono situazioni di difficoltà. A nome della Fiorentina tengo ad esprimemere la massima solidarietà e vicinanza ai lavoratori della GKN. Non solo ai lavoratori della GKN ma anche a tutte le famiglie in difficoltà. Vi siamo vicini. Forza Fiorentina”.

