Queste le parole rilasciate da Joe Barone in occasione della festa natalizia del Settore Giovanile: “Che bello essere qui! Questa per me è la prima volta, che piacere! Porto a tutti voi i saluti del professor Vergine, è assente per impegni professionali, domani vi saluterà tutti per i campi. Alla penultima partita di campionato, lo scorso anno avevo visionato un paio di campi, il primo che vidi fu quello a Trave, mi hanno colpito le loro condizioni. Ho lavorato con Rocco e con tutta la società per trovare il luogo giusto dove far nascere il centro sportivo. A Bagno a Ripoli sorgeranno 12 campi, sarà un centro sportivo per tutti i settori sportivi ma anche per quelli amministrativi”.