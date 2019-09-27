Barone: "Firenze è ricca d'energia. I nostri tifosi sono una favola. Milan? Anche loro sono carichi"

Queste le parole del braccio destro di Rocco Commisso Joe Barone a margine di un'iniziativa in favore dell'ambiente: "La città è ricca di energia. Come abbiamo visto mercoledì sera i nostri tifosi son...

Queste le parole del braccio destro di Rocco Commisso Joe Barone a margine di un'iniziativa in favore dell'ambiente: "La città è ricca di energia. Come abbiamo visto mercoledì sera i nostri tifosi sono una vera favola. Il Milan anche è pieno di energia. Domani i ragazzi hanno la rifinitura poi si partirà per Milano".