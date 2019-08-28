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Barone: "Felici di Dalbert, per De Paul chiedete a Pradè. Altro colpo? Lo abbiamo già fatto"

Anche Joe Barone ha commentato l'arrivo di Dalbert in viola parlando ai microfoni di Sky: "Siamo tutti molto contenti per l'arrivo di Dalbert, società e staff sono felici. Procediamo con il mercato, m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 17:26
Barone: "Felici di Dalbert, per De Paul chiedete a Pradè. Altro colpo? Lo abbiamo già fatto" -
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Anche Joe Barone ha commentato l'arrivo di Dalbert in viola parlando ai microfoni di Sky: "Siamo tutti molto contenti per l'arrivo di Dalbert, società e staff sono felici. Procediamo con il mercato, ma per i nomi è meglio chiedere a Pradè. De Paul? Bisogna chiedere al direttore. Ogni giorno si presentano nuove possibilità. Stiamo valutando tutti i profili di cui la squadra ha bisogno. Intanto sono contento che la squadra abbia dato il massimo con il Napoli, speriamo di ripetersi con il Genoa. Altro colpo importante? Lo abbiamo già fatto".

 

 

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