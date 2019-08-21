Barone: "Felici dell'arrivo di Ribery. Domani sera speriamo di riempire il Franchi"

Queste le parole rilasciate al centro sportivo da Joe Barone: "Quella di oggi è una bellissima giornata dopo una lunga notte. Siamo molto felici che sia arrivato Ribery, Commisso lo saluterà venerdì n...

A cura di Redazione Labaroviola 21 agosto 2019 13:05

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