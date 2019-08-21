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Barone: "Felici dell'arrivo di Ribery. Domani sera speriamo di riempire il Franchi"

Queste le parole rilasciate al centro sportivo da Joe Barone: "Quella di oggi è una bellissima giornata dopo una lunga notte. Siamo molto felici che sia arrivato Ribery, Commisso lo saluterà venerdì n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2019 13:05
Barone: "Felici dell'arrivo di Ribery. Domani sera speriamo di riempire il Franchi" -
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Queste le parole rilasciate al centro sportivo da Joe Barone: "Quella di oggi è una bellissima giornata dopo una lunga notte. Siamo molto felici che sia arrivato Ribery, Commisso lo saluterà venerdì non appena arriverà a Firenze. Domani sera speriamo di riuscire a riempire tutto il Franchi e fare una grande festa per Firenze e la Fiorentina. Non dico nulla se ci sarà un altro colpo o meno ma ringrazio tutti".

 

 

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