Barone duro: “Se non troviamo dove far giocare la Fiorentina i lavori al Franchi non partono”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato al TgR Toscana della questione dello stadio Franchi e di dove giocherà la squadra viola durante i lavori:

“Come possono partire i lavori del Franchi quando lo stadio dove andrà a giocare la Fiorentina non è reale? Dove ci spostiamo? Bisogna comunicarlo alla Lega, c’è il campionato in corso, siamo in lotta per le coppe europee: quindi la nostra richiesta è di bloccare i lavori allo stadio Franchi fino a quando non c’è la realtà di dove giocherà la Fiorentina, che significa il luogo dove il tifoso va a vedere il suo grandissimo amore

Il ministro Abodi è attento a questa esigenza perché è un tema reale dove si sposta una società, vale sia per la Fiorentina che per qualsiasi altro. Ad oggi il Padovani non è una possibilità, poiché per portarlo a 15-16 mila posti servono più di 5 milioni. Il Comune ha messo 10 milioni, li ringraziamo, ma poi ci vogliono altri soldi per uno stadio provvisorio. Capisco i tempi della politica ma noi non possiamo lavorare con i loro tempi e dobbiamo proteggere l’investimento fatto da Commisso per la Fiorentina”

SINDACA DI EMPOLI CATEGORICA, NON C’E’ SPAZIO PER LA FIORENTINA