Barone dopo l’assemblea: “Serve trasparenza in Lega e nel calcio italiano. Attaccante? Ho già parlato ieri”

Uscito dall’Assemblea di Lega Serie A, in occasione della quale si è parlato del bando per i diritti radiotelevisivi del prossimo triennio, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha così parlato ai media presenti: “Attacco? Ho parlato ieri. L’assemblea di oggi? Ci vuole trasparenza in Lega e nel calcio italiano”.