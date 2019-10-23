Barone: "Domenica vogliamo primo trofeo con le Women's. Con la Juve.."

Joe Barone è intervenuto alla presentazione della partnership dell'ACF Women con la Rinascente che ha fornito le divise ufficiali e per la gara di Supercoppa in programma domenica: " Siamo grati alla...

Joe Barone è intervenuto alla presentazione della partnership dell'ACF Women con la Rinascente che ha fornito le divise ufficiali e per la gara di Supercoppa in programma domenica: " Siamo grati alla Rinascente di aver sostenuto il progetto delle Women cui crede molto anche la Fiorentina. Stamattina abbiamo avuto qui una riunione con tutti gli allenatori e sono spazi veramente lussuosi e belli, con il rosso e il bianco che danno il senso di importanza e vigore.Sono felice della partnership che promuove i prodotti del nostro Paese. Domenica sosterremo le nostre ragazze ma senza pressioni. Per noi vincere questo trofeo sarebbe importantissimo, sarebbe il nostro primo trofeo con le donne, fantastico ottenerlo contro la Juventus. Supercoppa femminile, Juve e Supercoppa Primavera? E' un fine settimana importante che dà energia a tutto il mondo viola, significa che la società lavora bene su tutti i fronti. Primi trofei? Sono delle finali e siamo orgogliosi di esserci, poi vanno vinte sul campo e di sicuro so che le squadre sono preparate. Resto fiducioso anche che potremo portare qualcosa a casa, sarebbe bellissimo festwggiarlo al Franchi nella sera della Lazio. Donne e professionismo? Al momento non sono proprio al corrente ma credo che anche nel femminile dovrebbe esserci il professionismo ed io ci credo. Puntare sul femminile? Commisso é notoriamente un grande sostenitore, c'è una federazione delegata per questo ma noi faremo tutto quanto occorre"

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