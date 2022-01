Barone: “Contenti di chi abbiamo, se ci fosse un’occasione siamo attenti. Amrabat? Ottimo rapporto”

Prima della sfida al Torino ha parlato il dirigente della Fiorentina Joe Barone. Queste le sue parole a DAZN:

“Il mercato in entrata chiuso? Siamo molto soddisfatti della squadra. Possiamo sistemare qualche giocatore che ha giocato meno in prestito. In entrata siamo contenti di aver preso due giocatori importanti, ma stiamo attenti a quello che c’è in giro, ad una occasione. Amrabat? Al momento sta giocando delle partite molto importanti per lui. C’è un ottimo rapporto”

