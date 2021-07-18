Barone: "Commisso ha sempre parlato bene di Antognoni, ma lui non ha mai risposto"

Continua lo scontro Antognoni-Joe Barone

Joe Barone ha parlato del caos Antognoni anche ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina:

"Antognoni? Ci dispiace leggere le sue parole. Gli siamo sempre stati vicini senza dimenticare cosa rappresenta per Firenze. Doveva portare la sua esperienza al servizio della nuova generazione. Dire che Rocco non si è interessato è falso. Pubblicamente ha sempre speso parole di affetto e stima, lui non ha mai risposto. Il ruolo proposto era di grande responsabilità".

QUESTE LE PAROLE DI ANTOGNONI CONTRO LA FIORENTINA