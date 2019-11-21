Barone: "Chiesa? ho fiducia in Pradè per il rinnovo. Presto ci sarà un incontro per il suo futuro"

Joe Barone ha parlato al comune di Firenze per ritirare il premio Firenze nel Cuore 2019 per il presidente Rocco Commisso.Queste le sue parole: "Ringraziamo tutti per il premio. La Fiorentina sta abba...

Joe Barone ha parlato al comune di Firenze per ritirare il premio Firenze nel Cuore 2019 per il presidente Rocco Commisso.

Queste le sue parole: "Ringraziamo tutti per il premio. La Fiorentina sta abbastanza bene, ci stiamo preparando per la gara con il Verona. Terzic? Brutta storia, lo vedrò domani, ci ha già parlato Pradè. Chiesa? Complimenti a lui per il primo gol in nazionale, è un patrimonio del calcio italiano. Prima o poi ci sarà un incontro per il suo futuro, siamo molto contenti e ho fiducia nel direttore Pradè per il rinnovo. Ribery? Franck è sempre carico, ora ancora di più perchè è un po’ che non gioca".