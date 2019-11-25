Barone: "Chiesa? Ha un problema muscolare. Rinnovo? C'è tempo. Montella? Ci fidiamo di lui"

Così è intervenuto Joe Barone a margine dell'Assemblea di Lega a Milano: "Il periodo che stiamo passando non è sicuramente dei migliori. Quella di ieri è stata una partita per nulla bella. Chiesa? È u...

Così è intervenuto Joe Barone a margine dell'Assemblea di Lega a Milano: "Il periodo che stiamo passando non è sicuramente dei migliori. Quella di ieri è stata una partita per nulla bella. Chiesa? È un nostro calciatore, è sotto contratto con la Fiorentina. Ieri si è scaldato 20' poi ha risentito dolore, ha un problema muscolare ma speriamo che ci possa essere nella sfida con il Lecce. Per il suo contratto invece c'è tempo, ha altri due anni. Come ha detto il ds Pradè non ci preoccupa. Ci aspettiamo prestazioni migliori da tutta la squadra non solo da Montella. Ieri erano squalificati due calciatori importanti per la nostra rosa (Pulgar e Castrovilli) in più non avevamo Chiesa, per questo è andata male. Ci tengo a dire che Montella ha la nostra fiducia".