Barone: "Chiesa è una storia chiusa. Castrovilli vale quanto Tonali, anche lui ci piace"
Queste le parole a La Gazzetta dello Sport di Joe Barone: "Chiesa è una storia chiusa. Uno come Castrovilli che il ct dell'Italia Mancini segue con attenzione vale quanto Tonali, anche lui ci piace".
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 10:38
Queste le parole a La Gazzetta dello Sport di Joe Barone: "Chiesa è una storia chiusa. Uno come Castrovilli che il ct dell'Italia Mancini segue con attenzione vale quanto Tonali, anche lui ci piace".