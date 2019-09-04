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Barone: "Chiesa è una storia chiusa. Castrovilli vale quanto Tonali, anche lui ci piace"

Queste le parole a La Gazzetta dello Sport di Joe Barone: "Chiesa è una storia chiusa. Uno come Castrovilli che il ct dell'Italia Mancini segue con attenzione vale quanto Tonali, anche lui ci piace". 

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 10:38
Barone: "Chiesa è una storia chiusa. Castrovilli vale quanto Tonali, anche lui ci piace" -
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Queste le parole a La Gazzetta dello Sport di Joe Barone: "Chiesa è una storia chiusa. Uno come Castrovilli che il ct dell'Italia Mancini segue con attenzione vale quanto Tonali, anche lui ci piace".

 

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