Barone annuncia: "La Fiorentina cambierà logo, vogliamo valorizzare la V del colore viola"
Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha annunciato che la Fiorentina avrà un logo nuovo che valorizzerà il viola
Durante l'incontro per parlare dei lavori del Viola Park, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato anche del nuovo logo che avrà la squadra viola. Queste le sue parole sulla questione:
“Quando si pensa alla Fiorentina il primo pensiero va al caratteristico colore viola. Per questo motivo lo vogliamo valorizzare e inserirlo nel logo insieme alla lettera V che caratterizza anche le strutture architettoniche del Viola Park”.
LE ALTRE PAROLE DI JOE BARONE AL VIOLA PARK
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