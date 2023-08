Barone annuncia: “Biglietti gratis per le due amichevoli dell’11 e 12 agosto della Fiorentina al Franchi”

Attraverso i canali ufficiali della Fiorentina, il direttore generale viola Joe Barone ha parlato delle prossime due amichevoli della squadra viola in programma l’11 e il 12 agosto allo stadio Franchi contro Sestri Levante e OFI Creta. Queste le sue parole:

“Giocheremo al Franchi le due amichevoli dell’11 e del 12 agosto perchè il mini stadio del Viola Park non è ancora agibile e stiamo lavorando per risolvere questo problema con tutte le autorità. Giocheremo al Franchi tutti e due i giorni e sarà gratis l’entrata, ci auguriamo di avere la nostra tifoseria al fianco per questi due giorni”

LE PAROLE DEL PROCURATORE DI NZOLA