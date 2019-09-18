Barone: "Annunceremo il rinnovo di Castrovilli". Altri giovani pronti al rinnovo, i dettagli

Sulle pagine de La Repubblica troviamo un articolo dell'esperto di mercato Ceccarini, che parla del rinnovo dei giovani viola che stanno meravigliando. Ovviamente non si può tralasciare Gaetano Castro...

Sulle pagine de La Repubblica troviamo un articolo dell'esperto di mercato Ceccarini, che parla del rinnovo dei giovani viola che stanno meravigliando. Ovviamente non si può tralasciare Gaetano Castrovilli, blindato ieri, come raccontato da Barone. Pradè non ha finito e si concentra anche su altri giocatori, come Riccardo Sottil, titolare nelle prime tre partite ufficiali e richiestissimo dal Pescara, ma trattenuto da Montella, che avalla anche per lui il rinnovo quinquennale: anche lì sono già stata avviati i contratti con il procuratore. E poi ci sono Ranieri e Venuti; il primo, entrato nel giro dell’U21, è pronto a siglare lo stesso contratto dei compagni, mentre per il secondo, si parla di matrimonio viola fino al 2023.