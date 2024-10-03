Baroncelli squalificato per 4 giornate con la Fiorentina primavera, ma in Conference può giocare

Nella scorsa giornata del campionato primavere il giovane viola Baroncelli si è reso protagonista di un episodio al quanto discutibile che gli è costato 4 giornate di squalifica. Baroncelli infatti su...

Nella scorsa giornata del campionato primavere il giovane viola Baroncelli si è reso protagonista di un episodio al quanto discutibile che gli è costato 4 giornate di squalifica. Baroncelli infatti sul finire di partita ha assistito a un brutto doppio intervento di Misitano della Roma, doppio intervento che ha fatto arrabbiare Baroncelli che è andato faccia a faccia con Misitano che senza pensarci troppo ha rifilato un colpo sul collo a Baroncelli scatenando una rissa.

L'arbitro come da prassi in questi casi ha estratto il cartellino rosso per entrambi, scatenando ancora di più la rabbia di Baroncelli che, riteneva ingiusto il cartellino nei suoi confronti, che nella foga della protesta ha colpito il braccio dell'arbitro. Il risultato sono state 4 giornate di squalifica per il giovane viola, che però oggi si può consolare con convocazione in prima squadra e visto l'emergenza in difesa anche un possibile esordio contro il The New Saints, considerando che le squalifiche prese nel campionato primavera ovviamente non valgono per le coppe europee

CHE PRESTAZIONE DI BATURINA

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