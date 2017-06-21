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Bargiggia: "Nel pomeriggio incontro Corvino-Mirabelli per Kalinic. La Fiorentina vuole 30 milioni mentre Lapadula..."

Come riportato da Bargiggia su Premium Sport, Corvino e Mirabelli s'incontreranno per parlare di Kalinic. La Fiorentina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 13:18
Bargiggia: "Nel pomeriggio incontro Corvino-Mirabelli per Kalinic. La Fiorentina vuole 30 milioni mentre Lapadula..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato da Bargiggia su  Sport Mediaset, nel pomeriggio Pantaleo Corvino e Mirabelli (ds del Milan) s'incontreranno in un albergo milanese, per per parlare di Nikola Kalinic. Per il croato la Fiorentina chiede 25/30 milioni. Nella trattativa, come gia era emerso nei giorni scorsi, potrebbe rientrarci anche Gianluca Lapadula come contropartita tecnica.

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