Bargiggia: "Nel pomeriggio incontro Corvino-Mirabelli per Kalinic. La Fiorentina vuole 30 milioni mentre Lapadula..."
Come riportato da Bargiggia su Premium Sport, Corvino e Mirabelli s'incontreranno per parlare di Kalinic. La Fiorentina...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 13:18
Come riportato da Bargiggia su Sport Mediaset, nel pomeriggio Pantaleo Corvino e Mirabelli (ds del Milan) s'incontreranno in un albergo milanese, per per parlare di Nikola Kalinic. Per il croato la Fiorentina chiede 25/30 milioni. Nella trattativa, come gia era emerso nei giorni scorsi, potrebbe rientrarci anche Gianluca Lapadula come contropartita tecnica.