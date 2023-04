Barak: “Vogliamo le due finali. L’obiettivo è vincere e giocare l’Europa League il prossimo anno”

Durante l’intervista concessa a Tuttomercatoweb.com, il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, ha così parlato della finale di Conference League che si svolgerà a Praga: “Dove mi vedo il prossimo 7 giugno? Speriamo a Praga! C’è ancora la partita contro il Lech che non è chiusa, ma abbiamo un ottimo vantaggio che dobbiamo sfruttare giocando in casa. Sarebbe un peccato non sfruttare questa occasione. Poi vediamo chi incontreremo tra Nizza e Basilea. Dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo e sfruttare questa occasione. Dopodiché abbiamo perso tanti punti in campionato e questa può essere un’occasione per qualificarci in Europa League il prossimo anno”.